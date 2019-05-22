الإسكان يكثف حملات إزالة المخالفات بالقاهرة الجديدة

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استمرار تكثيف حملات إزالة المخالفات بالمدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، حيث تم إيقاف أعمال التعدي بالمخالفة على القطعة رقم 53 بالمنطقة 38 اسكان الجامعة الأمريكية، وفك الشدة الخشبية المقررة لتنفيذ أعمال الدور المخالف بالقطعة المذكورة، وذلك بالتعاون بين شرطة التجمع الخامس، ورئيس حي المستثمرين الجنوبية.

وأضاف رئيس جهاز المدينة: تم شن حملة ليلية بالتنسيق مع شرطة التعمير بالتجمع الأول بالمدينة، لإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وتم توجيه إنذار شديد اللهجة بعدم العودة لتكرار تلك المخالفات، وكذا حملة لازالة الإشغالات بالحي الثانى بجانب سما مول بالتجمع الخامس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة بالمحلية العاشرة، مساكن ايجيكو 32 عمارة، ومنطقة 52 عمارة مساكن القنال، ومساكن المهندسين، والمحليات الثانية والثالثة والرابعة بالتجمع الثالث بنسبة إضاءه 90%.وأكد رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال زراعة وتجميل الجزيرة الوسطى بمحور محمد نجيب، أمام الغابة المتحجرة بالتجمع الثالث، وكذا زراعة الجزيرة الوسطي بين حي "التمر حنة" و"القرنفل" حتي مشروع بيت الوطن بالمدينة، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالقطعة رقم 72 بحي اللوتس، وأعمال النظافة ورفع المخلفات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وامتداد المدينة، ومنطقة النوادي بإسكان الشباب بالتجمع الثالث.