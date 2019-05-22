تقدم النائب محمد فؤاد، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة والتى تنتهي في 31 مايو من الشهر الجارى، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم".

وقال فواد، في سؤاله اليوم، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم، مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هؤلاء المعلمين تكبدوا مصروفات وعناء التقدم لهذه الوظيفة، واستحقوها، وتم تدريبهم، وقاموا بأداء مهمتهم على أكمل وجه، وأصبح لديهم الخبرة في هذا العمل.

وتساءل النائب، عن موقف الوزارة في التعامل معهم حال احتياجها مرة أخرى؟، ومدى إمكانية التجديد لهم؟.