كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص سن 21 - مقيم دائرة المركز) بطريق فرعي وسط الزراعات بذات الناحية وبه جرح ذبحي وجروح طعنية متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (طالبين، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، واعترفا بقيام المجني عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ (50 يورو) أرسلها إليه والده الذى يعمل بإحدى الدول الأجنبية، ومحاولة ابتزازه للحصول على مبالغ مالية أخرى، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمكان العثور، وتعديا عليه "بسكين" فأوديا بحياته، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.