"التعليم" يزف بشرى لطلبة الأول الثانوي الذين امتحنوا ورقي وإلكتروني

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن أول أيام الامتحانات شهد بعض المشاكل في نظام الأكواد، مشيرًا إلى أنه بعد تنشيط الأكواد بلغت نسبة الالتحاق على منصة الامتحانات اليوم لـ99%.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن طلبة الصف الأول الثانوي الذين امتحنوا ورقي ثم إلكتروني سيتم احتساب الأسئلة التي تم حلها ورقيًا، كنهاية عظمى بشرط أن يكون الطالب طٌلب منه تأدية الامتحان ورقي ثم إلكتروني.

وأضاف: "كان عندنا في اللغة العربية الأولاد لما مدخلوش على الامتحان الإلكتروني وزعنا عليهم الامتحان الورقي، وبعدين لما الامتحان الإلكتروني دخل قولناهم ادخلوا عليه، وفيه طلبة أدت امتحان ورقي وإلكتروني وفيه طلبة مكلمتش الأسئلة".

وتابع: "هنصحح الورقة بعدد الأسئلة الموجودة فيها هنعتبرها النهاية العظمى يعني لو حالل سؤالين هما النهاية العظمى في المادة، أنا طالب حليت سؤالين ودرجتهم من 10 وجبت 5 من 10 يعني 50%، ولو درجة المادة 60 يبقى أنا جبت 30 من 60".

وأكد حجازي أن الطلبة الذين واجهوا مشكلة إغلاق الامتحان أثناء الإجابة تم حفظ إجابتهم على "السيستم".