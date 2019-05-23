شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل "حدوتة مرة" أحداثا مثيرة فى إطار درامي مشوق، حيث التقت "مروة" غادة عبد الرازق موظف السجل المدنى فى الصحراء لدفع المبلغ المتفق عليه حتى لا يفشى سرها، لكنها غدرت به وتخلصت منه نهائيا بقتله بالرصاص.

وأقامت "دينا" هاجر محمد حفل عيد لأحمد المحامى التى تربطها به علاقة حب لكنها تفاجأ بصوره مع فتاة أخرى أرسلت إليها فى وقت سابق، فيما ذهبت "مروة" إلى طبيبها النفسى "رياض" مفيد عاشور وأخبرته بأنها لم تتزوج "طارق" مجدى كامل بل كانت علاقة به لتوقع الطبيب في غرامها وتخبره بأنها معجب به وتحبه.

ولا تزال العلاقة تتطور بين "أحمد" محمد مهران و"رنا" سلمى أبو ضيف حيث اتفقا على الزواج فتقنع "مروة" "رنا" بأن هذا الشباب لا يصلح لها وأن مستقبله غير واضح المعالم.

مسلسل "حدوتة مرة" من بطولة غادة عبدالرازق وعبدالرحمن أبو زهرة ومجدي كامل ومحمد شاهين ومحمد أبو داوود وهاجر محمد وسلمى أبو ضيف، ويذاع عبر قنوات النهار والقاهرة والناس وLpc.