انطلقت الأحداث في الحلقة الـ17 من مسلسل "لمس أكتاف"، للفنان ياسر جلال، بذهاب "أدهم" إلى الشرطة لتسليم نفسه إلى الضابط "علاء".

وتحدث "أدهم" مع الضابط بأنه لم يهرب لكنه اختطف من قبل عبد المنجي، الذي يعرف تفاصيل القضية المتهم فيها.

وفي الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات مع "أدهم" كان "حمزة" يتحدث مع شقيقته "غادة" التي أكدت له أن "أدهم" لم يتلاعب بها.

وبعد انتهاء التحقيقات، جاء قرار النيابة بالإفراج عن "أدهم" حيث عاد من جديد إلى منزله، لكنه اكتشف أن شقيقته باعت المنزل لأجل دفع ثمن الكفالة، لتتراكم الديون حول "أدهم" فهو لم يعد يمتلك سوى صالة الألعاب الرياضية.

ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.