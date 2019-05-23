خالد الصاوي: قّبلت أدوارا فنية دون المستوى من أجل الأموال

علق الفنان خالد الصاوي، على ما يتردد عن قبوله أدوار دون المستوى من أجل الحصول على الأموال، حيث ذكر أن من يتهموه بذلك لديهم حق أحيانًا فيما قالوه، حيث إنه قّبل بالفعل أدوار دون المستوى لعدم توافر لديه مخزون من الأموال رغم عمله في التمثيل 30 عامًا.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "أنا اشتهرت متأخر جدا، أنا كنت بعمل في مسرح الجامعة الأول، وبعدين روحت مسرح الهواه، وبعدين المسرح الحر"، موضحًا أنه عندما أصبح مشهورًا أساء للناس ولنفسه من خلال "عنجهية" غير مقصودة صدرت منه ضد الناس.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة له "انفصال اجتماعي" وليس تواصل حيث إنها فرقت الناس أكثر مما جمعتهم ولكن لها مزايا هائلة حيث قربته في الوقت ذاته من الناس.