الديهي: "الإخوان" بالنسبة لقياداتها مشروعا يدر عليهم أموالا وسلطة

كشف الإعلامي نشأت الديهي، سبب الخلاف الحقيقي بين جماعة الإخوان، والدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، الخميس، أن حبيب كان يريد أن يصبح مرشد للإخوان عقب المرشد حسن الهضيبي، ولكن تم تعيين مهدي عاكف في هذا المنصب.

وأوضح أنه عقب مهدي عاكف، كان يطمح محمد حبيب أن يصبح مرشد للجماعة ولكن تم تعيين محمد بديع بدلًا منه.

وتابع "الديهي": "كان يوجد داخل مكتب الإرشاد غل وكراهية، وكان يوجد تنافس على السلطة، الجماعة بالنسبة للقيادات ما هي إلا مشروع يدر عليهم أموال وسلطة وسطوة".