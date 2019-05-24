"الحاجة لبيبة" ثمانينية تتطوع في مائدة رمضانية: "الشباب في القلب"

لم يتوقع القائمون على مبادرة "لمة الأقصر"، التي تهدف لتنظيم أكبر إفطار جماعي في ساحة معبد الأقصر، عند إعلان حاجتهم لـ300 متطوع، أن يكون من بين المتقدمين سيدة في العقد الثامن من عمرها.

لبيبة محمود، البالغة من العمر 78 سنة، أصرت أن تكون من المتطوعين في هذا الحدث الأول من نوعه في الأقصر، بعد أن علمت به من ابنها الكابتن عبدالستار محمد، مدرب حراس المرمى بأحد أندية الدرجة الثالثة.

وبعد موافقة لجنة التطوع، حضرت الحاجة لبيبة إلى الفعاليات التي حضرها أكثر من 2000 شخص من كل فئات المجتمع، يتقدمهم وكلاء وزارة التضامن والشباب والرياضة، و"نجم اليوتيوب" حمدي الغبري، الشهير بـ"الحاج الضوي".

تقول الحاجة لبيبة: "ابنى بارك الله فيه بيحكينى عن كل حاجة حلوة بتحصل فى البلد، ولما قالى عن الإفطار الجماعي قلت له عايزة أشارك، لأني متعودة في البلد أشارك في أي حاجة فيها خير".

وأضافت لـ"الوطن": "حضرت برفقة ابني وشاركت، والأولاد استقبلوننى استقبال مميز وعرفوا جميع المتطوعين بي، والتقطوا الصور التذكارية معي، وكنت سعيدة جدا بالمشاركة في هذه المبادرة الجميلة".

يقول الكابتن عبدالستار بدري، ابن الحاجة لبيبة، إنه "فخور بوالدته وما تقوم به من عمل تطوعي"، مشيرا إلى أنها حضرت بعد العصر لموقع المبادرة في وقت شديد الحرارة، وطالبت أن تعمل بيديها مع الجميع، مشيرا إلى أن والدته تعودت على المشاركة في تجهيز موائد الرحمن في مسقط راسها بنجع الوحدة، جنوب الأقصر.

وكانت أكثر من 25 مؤسسة وجمعية خيرية شاركت في مبادرة "لمة الأقصر"، التى نظمت أكبر إفطار جماعي برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، حيث تزينت ساحة معبد الأقصر وساحة سيدي أبو الحجاج بالبالونات والديكورات الرمضانية في أجواء من البهجة والفرح.