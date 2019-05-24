عقوبة مخالفي "الذوق العام" في السعودية 5 آلاف ريال اعتبارا من السبت

اعتبارا من غدٍ السبت، تفرض السلطات في المملكة العربية السعودية غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال، على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الذوق العام، 9 أبريل الماضي، بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة، بحسب جريدة "الشرق الأوسط".

ويُوقع نظام الذوق العام غرامة مالية على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.