بخميرة عمرها 5000 عام.. إسرائيليون يزعمون النجاح في صنع بيرة الفراعنة

تمكن فريق من الباحثين الإسرائيليين من إنتاج نوع من البيرة قريبا جدا من تلك التي كان ينتجها المصريون القدماء، ويحتسيها الفراعنة قبل 5 آلاف عام.

وتوصل عالم الأحياء المجهرية رونين هازان من جامعة علوم الأسنان في القدس، مع خبير تخمير البيرة إيتاي جوتمان، وبعض علماء الآثار، إلى عزل 6 سلالات من الخميرة يعتقد بعد تحليل الحمض النووي أنها قريبة من المادة الخام للبيرة الأفريقية التقليدية.

وجلست مجموعة الباحثون الإسرائيليون حول طاولة لتذوقها عندما اكتملت عملية تصنيع البيرة، وعلقت عالمة الآثار أرين ماير بالقول: "اعتقدت أن البيرة إما ستكون لذيذة أو أني سأموت في غضون 5 دقائق"، بحسب "مونت كارلو"، نقلًا عن "ذي تايمز أوف إسرائيل".

يقول زميلها "باز": "هذا اكتشاف غير عادية، فهي المرة الأولى التي نتمكن فيها من إنتاج خمر قديم من خميرة قادمة من ذلك الزمن، أي من مادة الكحول الأصلية، لم يتم ذلك أبداً من قبل" ومع ذلك، فلا يمكن للعلماء أن يزعموا أن البيرة التي أنتجوها اليوم لها نفس المذاق الذي أعجب به الفرعون المصري رمسيس الثاني.

يعتبر "باز" أنه بالنظر إلى أن البيرة التي صنعها الباحثون "قريبة جداً" من البيرة المعروفة اليوم في إثيوبيا وأماكن أخرى، فإن النكهة التي تم الحصول عليها يجب أن تكون قريبة للغاية كذلك إن لم تكن مطابقة للنكهة في ذلك الوقت.