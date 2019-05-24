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السياحة: شركة تلغي تذاكر سفر عشرات المواطنين دون إخطارهم وتتسبب بأزمة

السياحة: شركة تلغي تذاكر سفر عشرات المواطنين دون إخطارهم وتتسبب بأزمة

"الصحفيين العرب" يطالب بتخفيض 50% لزيارة الأماكن السياحية في مصر

"الصحفيين العرب" يطالب بتخفيض 50% لزيارة الأماكن السياحية في مصر

"ساجد جاويد" أقوى المرشحين لخلافة "ماي".. قد يكون أول رئيس وزراء مسلم

"ساجد جاويد" أقوى المرشحين لخلافة "ماي".. قد يكون أول رئيس وزراء مسلم

توفير مبنى بديل كمقر إداري لجامعة الوادي الجديد

توفير مبنى بديل كمقر إداري لجامعة الوادي الجديد

"الاستثمار العقاري" تطرح إمكانية إنتاج 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

"الاستثمار العقاري" تطرح إمكانية إنتاج 200 ألف وحدة لمحدودي الدخل

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عمرو أديب يعلق على أزمة "هواوي" وأمريكا: أخبار الإنترنت عندنا إيه؟

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