إصابة سائق بسبب إنقلاب سيارة قمامة من أعلى كوبري أبيس في الإسكندرية

أصيب سائق سيارة جمع قمامة تابع لشركة نهضة مصر المسؤولة عن جمع القمامة في محافظة الإسكندرية، اليوم، بخلع في الكتف إثر سقوط السيارة من أعلى كوبري أبيس إلى الطريق العام، شرقًا، بسبب اصطدام سيارة نقل من الخلف دفعته للأمام وفر قائدها هاربا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بسقوط سيارة جمع قمامة من أعلى كوبري أبيس، بدائرة القسم، ووجود مصاب.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة نقل القمامة أعلى كوبري أبيس في اتجاه طريق المطار اصطدمت به سيارة نقل من الخلف وفرت هاربه، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائدها وسقوط من أعلى الكوبري المشار إليه.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة ويدعى "عرفة. م"، بخلع في الكتف، وجرى نقله إلى مستشفى العمال لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى تهشم السيارة بالكامل.

أخطرت النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل ثان، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط سائق السيارة النقل "الهارب"، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.