شباب يدشن أول قناة خيرية على يوتيوب: العائد منها يخصص للمرضى والفقراء

هدفهم تطويع التطور التكنولوجي لمساعدة المرضى، فاستغلوا موهبتهم الفنية في جمع أموال للتبرع وحاولوا الخروج عن المألوف والمعتاد في هذا الأمر، ودشنوا أول قناة خيرية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" باسم "music for salam" أو موسيقى من أجل السلام.

فكرة القناة الخيرية الأولى من نوعها ترجع إلى محمد سعيد، مغني روك وعازف جيتار، وتعتمد آلية العمل بها على نشر مقاطع فيديو موسيقية هادفة وأفلام وثائقية وبرامج ترفيهية هادفة، ومن خلال أرباح الإعلانات لكل مقطع فيديو يتم التبرع بها لصالح إحدى الجمعيات الخيرية أو المسشتفيات وبذلك يتحقق الهدف دون الحاجة إلى تصميم المزيد من إعلانات التبرعات- بحسب قول سعيد صاحب الفكرة.

وانطلقت أول أغنية هادفة تابعة للقناة على موقع "يوتيوب"، تحت عنوان "مش خايف"، وحسب حديث صاحب الفكرة لـ"الوطن" قرر الشباب تخصيص أول عائد مادي من أول فيديو كليب لصالح مرضى السرطان، فضلًا عن بث الأغاني الموسيقية.

كما يسعى فريق القناة الخيرية الأولى من نوعها لتدشين العديد من الفعاليات على أرض الواقع والتي تخصص عائدها لمساعدة المرضى، على أن يقوموا باطلاع الجمهور المتابع للقناة بإجمالي العائد المادي من اشتراكهم والإعلانات المعروضة، فضلًا عن تقرير بالجهات الخيرية التي تم التبرع إليها، "عشان نضمن للناس مزيد من الشفافية"- بحسب قول سعيد.

ويشارك في تنفيذ فكرة القناة الخيرية كلا من" سعيد دهمش، وباسم حسن، يوسف علي البدري" جميعهم يهتم بالموسيقى والفن ولديهم المعرفة الكافية بمجال التسويق، وأرادوا مساعدة المرضى والمحتاجين من خلال فنهم دون الحاجة إلى المزيد من إعلانات التبرعات المعتادة عبر شاشة التلفزيون.