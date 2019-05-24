نشر الحساب الرسمي لـ"شرطة المشاهير" على إنستجرام، والخاص بالصحفي اللبناني الشاب راغد قيس الذي توفي الشهر الماضي صورة له، وكتب عليها: "أنا هون.. ورح ضلّ هون!".

وأصيب الوسط الفني بصدمة كبيرة بعد التأكد من خبر وفاة راغد قيس، من المقربين له، والذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة صحية.

وعانى "قيس" الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، مؤخرا من "أزمة صحية خطيرة" انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بحسب مقربين من "شرطي المشاهير".

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وعلق متابعو الحساب، حيث كتب حسام يحمل اسم "واضح النجار": "أصلا ولا نهار حسينا إنك بطلت هون".

وعلق حساب آخر: "الناس كلها بلشت تتهاضم، يعني واضح أنه حدا من رفقاته استلم الحساب وقصده بالحكي أنه روحي موجودة بينكون وذكراه موجودة دعوا له بالرحمة".

وقال حساب آخر يحمل اسم "مناوي": "أول مرة أزعل على موت أحد بالسوشيال ميديا".