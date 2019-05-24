تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم، من ضبط 5 متهمين في عصابة "أولاد شمندي"، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بمضبط "وليد خ"، و"عبدالله.ع"، و"بركات.ج"، من أعضاء عصابة أولاد شمندي، و"محمد.ع"، هارب من السجن المؤبد، و"محمد.ر"، هارب من 3 أحكام جنايات، وتم العثور على 5 بنادق آلية وسيارتين وتروسيكل وموتوسيكل مسروقين، في تبادل لإطلاق النار مع التشكيل العصابي، الذي يقوده حسني شمندي، الهارب من أحكام قضائية، في تبادل لإطلاق النار بقرية الحسينات بأبوتشت.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لتتولى التحقيق.