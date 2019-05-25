أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مصرع شرطي، وإصابة 10 آخرين، إثر انقلاب زورق تابع لإدارة خفر السواحل بمركز الصبية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صحفي، إن بلاغا ورد بانقلاب زورق تابع لإدارة خفر السواحل، مشيرة إلى أنه تم التعامل الفورى مع البلاغ من قبل الإنقاذ البحرى وخفر السواحل.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن انتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لاصابات متفرقة، وكذلك انتشال جثمان الشرطى عبدالله الفيلكاوى، موضحة أنه تم نقلهم جميعا لمركز الصبية.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا فوريا لاتخاذ كافة الإجراءات، والوقوف على أسباب الحادث.