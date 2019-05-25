ريم: اعتذرت عن "دلع البنات" في البداية.. ومي عز الدين غيرت رأيي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها واجهت صعوبات كبيرة في تجسيد شخصية "نوال"، بمسلسل "دلع بنات"، مع النجمة مي عز الدين، مشيرةً إلى أنها ظلت فترة طويلة تجسد دور الفتاة الرقيقة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد، مقدمة برنامج "غبقة سكوب"، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة "سكوب" الكويتية: "شخصية نوال فجة، واعتذرت عن المسلسل، وكلمت مي والمنتج لأني كنت عملت مسلسل الشك قبلها بسنة اللي كنت فيه محجبة وبتكلم في قضايا مهمة".

وتابعت: "لكن في المسلسل ده، نوال كانت بتخون جوزها، وكنت برقص في أول حلقة، وعملوا لي قعدات، ومي عز الدين ووالدتها أثروا عليّ، ولما رحت عندها اتعشيت ونزلت من عندها بعد ما مضيت".

وأردفت، أن مي عز الدين، فنانة كبيرة لذلك أعطتها الفرصة في المشاركة معها بالعمل معها: "وفي رمضان السنة دي عملت دور أصعب وبتجهز كل يوم 3 ساعات لسكسة وبيسة، وواحدة تانية في سنها كانت ممكن الروج الأحمر والعدسات وده أفضل عند الناس".