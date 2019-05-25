لقى طفل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ أثناء عبث نجل عمه بسلاحه في قرية الزرابي التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وأخطر اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة القوصية من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد" 9 سنوات، إثر إصابته بطلق ناري "خرطوش"، وتوفي في أثناء إجراء الإسعافات الأولية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبانتقال فريق من مباحث المركز، وبسؤال أهل الطفل، تبين أنه حال تنظيف نجل عم المجني عليه سلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه رصاصة بطريق الخطأ وأودت بحياته.

ضبط المتهم والسلاح الممستخدم، وحرر محضر بالواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.