أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019 للأئمة بالشروط التالية:

1- أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن 6 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار، أي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وجرى مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2018 - 2019.

5- ألا يزيد السن على 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: "القرآن الكريم كاملاً – العقيدة – التفسير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقه وأصوله – السيرة النبوية والثقافة العامة".

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014.

10- ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية8 أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة "السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك" بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره تقدم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت "أوقاف أونلاين" فقط، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين من تاريخه؛ على أن يكون المتقدم مستوفيا كل الشروط، ويتحمل وحده مسؤولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، وسيجرى نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة.

ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: "الأولي تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية".