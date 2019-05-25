تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بمركز قليوب، حول مسكنه وكرًا لتجارة الأسلحة والذخائر، وترويجها بين أوساط الخارجين عن القانون، وأصحاب السوابق. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت المعلومات السرية، قد وردت للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي حول نشاط المتهم، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العميد يحي راضي المعلومات، وبناءً علي تحريات مسبقه وإذن صادر من النيابه العامه، تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم، ويدعي "أحمد. ر. ا" عاطل، سابق إتهامه في عدد 10 قضايا (سرقة، مخدرات، شروع في قتل، آداب عامه) مسجل خطر تحت رقم 1912 فئه "ب" مخدرات.

وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 2 بندقيه خرطوش ماركة "شوت جن" وسلاح نارى طبنجه عيار 9 مم ماركة "براوننج" مطموسة الأرقام، و4 خزينة طبنجه و2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و3 خزينه آليه و100 طلقه عيار 9 مم و105 طلقة خرطوش عيار 12 مم و700 طلقه آليه عيار 7.62X 39 0، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

كما تمكنت اجهزة الأمن بالقناطر من ضبط "سلامة. س. ا"، وشهرته "زنجر" عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي و2 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر، تزن حوالى نصف كيلو، ومبلغ مالى 115 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملاءه.