قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنه يجرى استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال خطة المديرية لاستكمال منظومة المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وأكد حسين، البدء في تنفيذ أعمال إنشاء إدارتي المرور والحماية المدنية بالداخلة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ١٠ ملايين جنيه، حيث يجرى متابعة مراحل التنفيذ والتشديد على ضرورة التسليم فى المواعيد المقررة.

وأضاف حسين، أنه جرى الانتهاء من أعمال الخرسانة لحمام السباحة بنادي بلاط، الجاري إنشاءه بتكلفة إجمالية تبلغ ٣ ملايين جنيه، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلي توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأبناء المركز؛ ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال ٣ أشهر.