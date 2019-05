نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قائمة لتوقعات جوائز الأفلام المشاركة في الدورة الـ72 من مهرجان "كان" السينمائي، والتي تختتم فعالياتها اليوم، وذلك قبل ساعات من إسدال الستار على واحد من أهم المهرجانات السينمائية حول العالم.

وتوقعت "الجارديان" أن تذهب السعفة الذهبية لفيلم Portrait of a Lady on Fire للمخرجة سيلين سياما، أما الجائزة الكبرى لفيلم "Parasite" إخراج بونج جون هو، وتذهب جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـAtlantique للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب، والذي تعتبر تجربتها الروائية الطويلة الأولى.

بينما توقعت الصحيفة البريطانية أن تذهب جائزة أفضل مخرج لـ كوينتين تارانتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بالإضافة إلى جائزة الموسيقى، وجائزة السيناريو من نصيب إكسرافير دولان عن فيلم Matthias & Maxime، كما توقعت أن يحصل أنطونيو بانديرس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في Pain and Glory، أما ديبي هانيوود تحصل أفضل ممثلة عن دورها في Sorry We Missed You.

وتتوافق تلك التوقعات مع توقعات الناقد بن كينيجسبرج، الذي يرى أن فيلم Portrait of a Lady on Fire للمخرجة سيلين سياما، من الأفلام التي قد لا يختلف حولها لجنة التحكيم، أما الجائزة الكبرى لفيلم Parasite إخراج بونج جون هو، ولكن من وجهة نطره قد تذهب جائزة أفضل مخرج لـ دياو يينان عن فيلم The Wild Goose Lake.

يظل أنطونيو بانديرس هو الأقرب لجائزة أفضل ممثل، أما جائزة أفضل ممثلة قد نكون من نصيب فيرجيني إفيرا عن فيلم Sibyl، بينما تذهب جائزة أفضل سيناريو إلى كورنيليو بورومبويو عن فيلم The Whistlers.