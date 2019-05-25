24 يونيو.. الحكم على تشكيل يتزعمه "سوري" تخصصوا في "تهريب الأدوية"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن، ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه تاجر "سوري الجنسية"، تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي، مقابل حصولهم على ملايين الدولارات، للنطق بالحكم بجلسة 24 يونيو المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز، مدير نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، عن أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد بقيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة، والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط.

وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء، حصل على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة، بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن والذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج مستغلًا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن تمهيدًا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبالغ مالية، وكميات من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه، وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من احد الموانئ، حيث تم ضبط 22 طن أدوية بداخلها.