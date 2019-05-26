قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يقول له دائما "إنت راكب مراجيح الهوا"، وذلك بسبب تأييده للنظام ومبارك في بعض القرارات وانتقادهم في قرارات أخرى، موضحًا أنه كان لا يحزن من هذه الكلمة بل يعتبرها شهادة حق له.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن مبارك كان يعلم أنه لديه ملاحظات على النظام، مؤكدًا أنه كان يحمل ولا زال يحمل لمبارك كل الاحترام والتقدير. وتابع :" مبارك كان بيتفاجئ بمقالات ليا تنتقد حكمه، يقوم سكرتير مبارك أو اللي ماسك الديوان يكلمني يقولي الرئيس بيقولك مش هتلم لسانك بقى"، موضحًا أنه في أحد الندوات قال عبارة أثارت استياء مبارك وقرر منعه من السفر لمدة عام، حيث قال " الولايات المتحدة تنظر لسوريا باحترام وبغير حب، بينما تنظر لمصر بحب وبغير احترام".