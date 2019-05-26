أرسل "لينو كاتاروزي" مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطابا، إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها.

جاء ذلك، على هامش احتفال "جوجل"، اليوم، بمرور ٦٥ عاما على اكتشاف مركب خوفو الأول عن طريق وضع صورة للمركب على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير، بهدف معرفة العالم بتلك الذكرى وما حدث بها.

ووجه وزير الآثار بإرسال قائمة بجميع المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها على صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة وقوتها الناعمة.