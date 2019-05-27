هنأ النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، مصر، ونادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وقال في برقية له باسم البرلمان الأفريقي، إن نجوم الزمالك أسعدوا الجماهير المصرية، بفوزهم بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مشيدًا بالروح الرياضية والأداء المشرف لفريقي الزمالك ونهضة بركان، الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي.

كما أشاد بالتنظيم الرائع، وتحقيق الأمن، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة مصر على تنظيم أروع بطوله أفريقية يونيو المقبل، خاصة أن العالم كله ينتظر هذه البطولة للاستمتاع بأداء النجوم الدوليين الأفارقة الذين يلعبون في كبرى الأندية الأوروبية، كما أعلن ذلك رئيس الاتحاد الأفريقي، موجها التحية للجمهورين المصري والمغربي على الروح الرياضية التي سادت بينهما طوال المباراة.