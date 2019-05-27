أطلق رئيس وزراء باكستان عمران خان، ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، أربعة مشاريع تنموية ضخمة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم في إطار الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، وسط معارضة للمشروع تقودها بعض الأطراف الدولية وعلى رأسها الهند والولايات المتحدة، وتساؤلات حول حماية المشروعات المشتركة بين الجانبين بعد تهديدات عناصر انفصالية.

وفي إطار تلك المشروعات، سيتم وضع خط للطاقة الكهربائية تبلغ مساحته 660 كيلو فولت، لنقل الطاقة من المصانع القائمة على الفحم، وسيكون لديها القدرة على تزويد 2000 ميجاواط، بقدرة حمولة زائدة 10 في المائة لمدة ساعتين، فضلا عن تدشين مشروع منطقة راشاكاي الاقتصادية الخاصة بتعزيز التصنيع من خلال بنية تحتية صناعية ذات مستوى عالمي وبأفضل الأسعار في منطقة خيبر باختونخوا، وتقع تلك المنطقة الاقتصادية في موقع مركزي على الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، ليصبح المركز التجاري واللوجستي الرئيس الذي يربط كاشغار وكابول وجوادر في طريق الحرير الصيني الجديد ومجموعة كبيرة من المراكز التجارية والتكنولوجية والصناعية الدولية.

شهد حفل إطلاق المشروعات أيضًا إطلاق مركز هواوي للدعم الفني الذي سيتم إنشاؤه في باكستان كجزء من التزام عملاق التكنولوجيا الصيني بإجراء استثمارات ضخمة في باكستان، وحضر الحفل، مساء الأحد، وزير الشؤون الخارجية شاه محمود قريشي، ووزير التخطيط خسرو بختيار، والمستشار المالي عبد الحفيظ شيخ، وأعضاء الوفد الصيني، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية.

وتستثمر الصين 62 مليار دولار أمريكي في باكستان عبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي ترى باكستان، حكومة وشعبا، أنها ستغير قواعد اللعبة لمستقبل البلاد، وغالبا ما يشيد بها مسؤولون رفيعو المستوى في مناسبات محلية وعالمية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، منذ بدئه في باكستان، أسهم الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، في تمكين باكستان من معالجة أزمة شح الطاقة الكهربائية فيها، إلى جانب بناء شبكة واسعة من الطرق ومرافق بنى تحتية أخرى في مناطق شتى فيها.

ومع زيادة الطاقة وتسهيل المواصلات وتقليل المسافات، لم تتغير أساليب حياة الناس فحسب، بل إن النشاط الاقتصادي شهد حيوية هو الآخر، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

والأسبوع الماضي، قرر الجيش الباكستاني، نشر فرقة جديدة لحماية أمن مشروع "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" أو ما يعرف اختصارا بـ"سيباك"، وقال اللواء آصف غفور، إن الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني CPEC، مثال حي على الصداقة العميقة الجذور بين باكستان والصين، وهم مصممون تمامًا على ضمان أمن المشروع.

وجاء تحرك الجيش الباكستاني، بعدما هاجم مسلحون ينتمون إلى "جيش تحرير بلوشستان" منتصف شهر مايو الجاري، موقعا عالي الرمزية هو فندق فخم في جوادر، المدينة الإستراتيجية التي تحتل موقعًا محوريًا في مشروع استثمارات صيني- باكستاني، جنوب غرب البلاد. وأدى الهجوم الذي استمر طوال الليل إلى سقوط خمسة قتلى.

وتساءل الكاتب محمد أكبر، عن التهديدات الأمنية للمشروع الصيني- الباكستاني المشترك، في مقال بعنوان: "هل تستطيع باكستان حماية مشروع الممر الاقتصادي؟" على "ذا ديبلومات"، موضحًا أنه منذ البداية، كانت الصين تشعر بالقلق إزاء تهديدات لمشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني في باكستان بشكل عام وفي بلوشستان على وجه الخصوص، وهي المقاطعة الجنوبية الباكستانية وموطن لتمرد طويل الأمد من قبل مختلف الميليشيات العرقية البلوشية التي تهدف إلى الاستقلال. ولمعالجة مخاوف الصين، اتخذت باكستان إجراءات ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الدينية المحظورة. وعلى مر السنين، تمكنت السلطات الباكستانية من استعادة السلام في العديد من المناطق التي كانت متقلبة في السابق. وكانت هناك أيضًا تقارير عن استسلام المقاتلين القوميين البلوش أمام السلطات.

وتابع: "مما لا شك فيه أن جوادر - المدينة الساحلية في بلوشستان على بحر العرب - هي العمود الفقري للممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، وهذا هو السبب في أنها كانت في مركز اهتمام وسائل الإعلام منذ الإعلان عن مليارات الدولارات كاستثمارات في المشروع الذي تطوره الصين بالتعاون مع باكستان. وفي هذا الصدد، يرتبط ازدهار باكستان أيضًا بتطوير مشروع ميناء جوادار. وفي بعض المناسبات، ذهب المسؤولون الباكستانيون إلى حد التأكيد على أن جوادر لديها القدرة على تغيير مصير المنطقة بأكملها".

وبدوره، قال الكاتب الباكستاني سجاد شوكت في مقال بعنوان: "لماذا تعارض الهند والولايات المتحدة مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني؟"، أنه في الوقت الذي كانت الهند تعارض علنًا الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني الذي يعد جزءًا من مبادرة الصين "حزام واحد، طريق واحد" أو ما يعرف مبادرة الحزام والطريق الصينية، فإن الولايات المتحدة انضمت أيضًا إلى نيودلهي، بداية من تصريح وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جيمس ماتيس، للمشرعين في أكتوبر 2017، بأن الولايات المتحدة كررت دعمها لمعارضة الهند لمبادرة الحزام والطريق الصينية ومشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي يعبر جزء منه في إقليم كشمير.

وأضاف الكاتب، أن بلاده رفضت بشدة التصريح الصادر عن وزير الدفاع الأمريكي بأن شبكة الطرق والسكك الحديدية بمليارات الدولارات سوف تمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه، وحثت المجتمع الدولي للتركيز على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وما وصفه بـ"الجرائم البشعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندية في كشمير الهندية المحتلة، وذكّر أمريكا بأن واشنطن شاركت أيضًا في قمة الحزام والطريق الصينية.

وفي محاولة لمعالجة المخاوف الهندية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه "فيما يخص التعليقات الهندية بشأن عدم المشاركة في مبادرة الحزام والطريق لأسباب مختلفة، أود أن أقول إن المبادرة مفتوحة وهي مبادرة للتعاون الاقتصادي الشامل. ولا تنطوي على نزاعات إقليمية أو بحرية"، ومن الجدير بالذكر أن الهند التي ابتعدت عن مبادرة الحزام والطريق لم تشارك في مؤتمرها الثاني الذي عقد في بكين في الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2019 وحضره قادة من دول وحكومات من نحو 40 دولة.

ومع ذلك، تواصل الهند والولايات المتحدة معارضة مشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستان، و في هذا الصدد، تستخدم جماعات الضغط الهندية التي تخترق الإدارة الأمريكية وأوروبا ومراكز البحوث ومراكز الفكر وما يسمى جماعات حقوق الإنسان، وتستخدم الأدوات الإعلامية في تشويه سمعة باكستان دوليًا، على وجه الخصوص، وتنتهز المخابرات الهندية فرصة حملة الدعاية المنظمة بقيادة الولايات المتحدة ضد باكستان، لجعل مشروع الممر الاقتصادي هدفًا لها.

وبحسب الكاتب، تقوم هذه الكيانات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، وتستغلها الهند في تقديم تغطية لا داعي لها للاجتماعات والاحتجاجات ضد وحدة باكستان، وتبالغ بشكل خاص في بيانات هؤلاء الزعماء الانفصاليين البلوش الذين لجأوا إلى أوروبا وأمريكا، ويقومون بتنفيذ جدول أعمال مشغليهم الأجانب ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني- الصيني.

وأشار إلى أنه عندما يصبح ميناء جوادر البحري جاهزًا بالكامل، فإنه سيربط بين دول آسيا الوسطى غير الساحلية وبقية العالم. ونظرًا لكونه المحور التجاري، فمن المحتمل أن يزيد الميناء من حجم التجارة، مما يحقق فوائد اقتصادية ومالية متعددة لباكستان، وسيمكن سفن الشحن الكبيرة الحجم من التحرك في المحيطات الرئيسية، وسيقوم مشروع جوادر، الذي يمثل العمود الفقري لمشروع الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني، بالنهوض بالشعب الفقير في بلوشستان وجيلجيت بالتستان، بما في ذلك التطورات في المقاطعات الأخرى من خلال توفير الآلاف من فرص العمل، وخاصة للمناطق الأقل تطورًا عن طريق معالجة مظالمهم، معتبرًا أن الرخاء الناتج في بلوشستان وجيلجيت بالتستان من شأنه أن يخفف من المشاعر الانفصالية للشعب هناك، والتي لا تريدها العناصر المعادية، بدعم من الولايات المتحدة والهند وإسرائيل.

وقال الكاتب إنه منذ احتلال قوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة لأفغانستان، أصبحت البلاد مركزًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الهندية والموساد الإسرائيلي الذين يتعاونون ضد روسيا والصين وباكستان وإيران، تحت غطاء مكافحة الإرهاب، حيث تدعم وكالات الاستخبارات هذه، التي تتعاون أيضًا مع وكالة الاستخبارات الأفغانية، متشددي داعش وحركة طالبان باكستان المتمركزة في أفغانستان، بما في ذلك المجموعات المرتبطة بها، والجماعات التي كانت تقوم بهجمات إرهابية في أفغانستان وباكستان كجزء من الإستراتيجية السرية للدول التي تقودها الولايات المتحدة لتضعف الدول المواجهة لها من خلال العمليات الإرهابية والتخريبية، موضحًا أن القوات المسلحة الباكستانية نجحت في كسر العمود الفقري للإرهابيين المدعومين من الخارج من خلال العمليات العسكرية، وتم استعادة السلام في مناطق مختلفة من باكستان، بما في ذلك كراتشي ومقاطعة بلوشستان.