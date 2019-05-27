تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي، باتجار شخصين سبق اتهامهما في قضيتي "ضرب"، في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة العامرية ثان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما "4 فرد محلي، و13 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام، و900 جرام من مخدر الأفيون".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.