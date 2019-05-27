قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ الاتفاق على عدم الاعتداء المتبادل، هو الخطوة الأولى لتخفيف التوتر في منطقة الخليج، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا في موسكو، مع وزير خارجية الكوبي برونو رودريجيز باريليا، وتنقله "روسيا اليوم".