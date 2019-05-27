واصل الدولار هبوطه، ليفقد قرشًا خلال دقائق لتصبح حصيلة التراجعات 3 قروش خلال اليوم في البنك الأهلي المصري، وسجّل الدولار 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع، وهو أقل عما سجله، أمس.

ويبلغ سعر شراء الدولار 17.77 جنيه مقابل 16.87 جنيه للبيع الأقل سعرا في بنك عوده.

واحتل مصرف أبوظبي قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار ليباع الدولار بـ 17.94 جنيه، مقابل 16.84 جنيه للشراء.

واستقرت أسعار العملات العربية عقب تراجعها بقيمة قرش بداية اليوم، ليباع الريال السعودي بـ4.50، كما بيع الدرهم الإماراتي بـ4.60 جنيه، والدينار الكويتي بـ55.65 جنيه.