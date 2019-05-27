ينظم المجلس العربي للطفولة، يوم 20 يونيو المقبل، في القاهرة، احتفالية للفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية بالوطن العربي، في دورتها الأولى حول "التنشئة على المواطنة".

وتنافس خلال هذه الدورة من الجائزة، بحسب بيان اليوم، حصلت "الوطن" على نسخة منه، 87 بحثًا لـ108 باحثين من 11 دولة عربية، وفاز بجوائزها - التي تبلغ 20 ألف دولار أمريكي- 18 باحثًا من 7 دول عربية هي: "مصر، الجزائر، السعودية، سوريا، فلسطين، المغرب، اليمن".

ويعلن خلال الاحتفالية عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة، والذي يمثل أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا الطفولة في الوطن العربي، لإحداث زخم فكري وبحثي حولها، وذلك تحت رعاية وبحضور رئيس المجلس،الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز.

وقال الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إنَّ الجائزة التي أعلن عنها المجلس في سبتمبر 2017، جاءت بمبادرة من مؤسس المجلس، الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله - من أجل إثراء البحث الاجتماعي والتربوي من خلال تقديم دراسات وبحوث علمية حول قضايا الطفولة والتنمية ودعم حق الطفل في المشاركة والحماية.

وأضاف "البيلاوي"، أنَّ الجائزة خصصت موضوع الدورة الأولى، حول "التنشئة على المواطنة"، لتفعيل المواطنة النشطة التي تقوم على توفير فرص متكافئة، وبناء قدرات الأطفال واليافعين لتمكينهم من استغلال تلك الفرص.

وتهدف "جائزة الملك عبدالعزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية"، إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة، بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات، ودعم وتحفيز الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية، وتعظيم الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.