"زراعة أسيوط": كميات القمح الموردة حتى الآن زادت عن الأعوام السابقة

قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن نسبة ما تم توريده من محصول القمح لجميع شون بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في أرجاء المحافظة بلغ 116 ألف طن و589 كيلوجراما حتى الوقت الحالي، لافتا أن المساحة المزروعة من القمح على مستوى المحافظة بلغت قرابة 229 ألفا و84 فدانا، تم حصادها بالكامل.

وأضاف "سرور"، في بيان اليوم، أن الكميات الموردة العام الحالي، زادت عن الماضي بمقدار ألف طن، مشيرا إلى عدم وجود أي مشكلات تواجه الفلاحين فى توريد القمح، وأن عملية التوريد ما زالت مستمرة دون وجود أي شيء يعطل حركة التوريد، موضحا أن نسبة توريد القمح وإنتاجه حتى الآن يفوق نسبته في العام الماضي، إذ وصل هذا العام إلى كميات غير مسبوقة، ومع انتهاء مراحل الحصاد ستصل نسبة توريد المنتج الى كميات لم تحدث فى تاريخ المحافظة.

ونوه أن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، شدد على تذليل سبل التوريد أمام الفلاحين، ويولي أهمية كبرى لتشجيع المزارعين على استخدام التقاوي عالية الإنتاجية فضلاً عن تقليل استخدام الأسمدة الكيمائية وإحلال الأسمدة العضوية بدلاً منها، حماية للبيئة وحفاظاً على صحة المواطنين، معربا عن رضائه عن الزيادة الملحوظة في نسبة التوريدات عن العام الماضي.

وأكد محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، تذليل سبل التوريد أمام الفلاحين وتوفير العبوات اللازمة لنقل الأقماح، فضلا عن تشكيل لجنة للتعاون مع قطاع المطاحن لاختبار جودة الأقماح الموردة وتسديد أثمانها فورا، بالتعاون والتنسيق مع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.