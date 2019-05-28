ختام دورة "مستقبل الوطن" الرمضانية في السويس بصالة النصر

اختتم أمس حزب مستقبل وطن الدورة الرمضانية لكرة القدم لأمانة قسم السويس بالحزب المقامة بالصالة المغطاة بنادي النصر للبترول.

وقام المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب، بتسليم الفرق الفائز الجوائز بالبطولة، كما تم تكريم الحكام والمنظمين للبطولة داخل الصالة المغطاة.

وأكد أحمد خشانة، أن فعاليات الدورات الرمضانية للحزب مستمرة، وأن عدد الدورات الرمضانية التي نظمها الحزب خلال شهر رمضان وصل عددها إلى 8 دورات.

وأشار خشانة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعما كبيرا من الحزب بالسويس للرياضة والرياضيين في جميع الألعاب الرياضية.