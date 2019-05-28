قال الدكتور حمد الله الصفتى، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الله كرم الإنسان وجعل له السيادة في هذا الكون، مشيرًا إلى أن مظاهر هذه السيادة تظهر على الرجل والمرأة، ومؤكدًا على أنه لا فرق بين الجنسين في مسألة الكرامة وتكريم الله عز وجل للإنسان.

وعن الدعاء إلى الله بالرزق ولدًا بدلًا من البنت، قال "الصفتي": "هذا ليس من أخلاق المؤمنين، فلقد نهانا الله في القرآن الكريم عن مثل هذه الأمور، والنبي كان أبناؤه كلهم من البنات لا الرجال، وبالتالي فالشخص الذي رزق ببنات ليس أفضل من النبي حتى يسخط من هذا الرزق".

وأضاف خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرآن الكريم برأ ساحة النساء فيما يتعلق بخروج أدم من الجنة، أو أن السيدة حواء هي من أغوت أدم للأكل من الشجرة التي حرمها الله، موضحًا أن أدم وحواء اشتركا في هذا الذنب.

وتابع: "إلصاق التهمة بالمرأة خرافة وكذب وزور، وقد أنقذها القرآن من هذا كله، كما ضمن القرآن حقوق المرأة، كما أنهن لهن بعض الزيادات في المميزات يصحبها زيادة في الواجبات، لذلك جعل المرأة صنو للرجل وقرينة له".

ولفت، إلى أن الإسلام حدد قانونا واضحًا يقتضي الإحسان إلى النساء سواء أكانت أما أو أو بنتًا أو أختا وغيرها، مشيرًا إلى أن معاملة المرأة في القرآن تدور حول المعروف والإحسان.

وعلق "الصفتي"، على بعض السلوكيات الخاطئة المرتكبة ضد المرأة مثل حرمانها من حقها في الميراث والعنف ضدها، قال: "هؤلاء الأصدقاء عندهم خلل، والمعاملة ابتداءً بينك وبين الله عز وجل، فيجب مراعاة الشرع في التعامل معهن، وينبغي أن يدرك الإنسان أن الرسول قال خيركم خيرهم لنسائهم، وأفضل الناس من يعامل النساء بالحسنى".