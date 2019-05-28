أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف بشركة "B.TECH" للأدوات الكهربائية والإلكترونية على مدار 3 أيام حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو، من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا بمقر الشركة بمدينة نصر.
وجاءت الوظائف المتاحة على النحو التالي:
مسؤول مبيعات
وتتمثل الشروط في الآتي
- السن: 28 سنة كحد أقصى.
- الحصول على مؤهل عالِ.
- الراتب: 2200 جنيه+ العمولة+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.
محاسب فرع
وتتمثل الشروط في الآتي
- السن: 28 سنة كحد أقصى.
- الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير جيد.
- الراتب: 2300 جنيه+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.
أمن
وتتمثل الشروط في الآتي
- السن: 40 سنة كحد أقصى.
- الحصول على مؤهل متوسط.
- الراتب: 2000 جنيه+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.
للتسجيل، يتم ملء الاستمارة من هنــــا والذهاب مباشرةً في الموعد والمكان المحددين.