أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف بشركة "B.TECH" للأدوات الكهربائية والإلكترونية على مدار 3 أيام حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو، من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا بمقر الشركة بمدينة نصر.

وجاءت الوظائف المتاحة على النحو التالي:

مسؤول مبيعات

وتتمثل الشروط في الآتي

- السن: 28 سنة كحد أقصى.

- الحصول على مؤهل عالِ.

- الراتب: 2200 جنيه+ العمولة+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.

محاسب فرع

وتتمثل الشروط في الآتي

- السن: 28 سنة كحد أقصى.

- الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير جيد.

- الراتب: 2300 جنيه+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.

أمن

وتتمثل الشروط في الآتي

- السن: 40 سنة كحد أقصى.

- الحصول على مؤهل متوسط.

- الراتب: 2000 جنيه+ تأمينات اجتماعية وصحية وعلى الحياة.

للتسجيل، يتم ملء الاستمارة من هنــــا والذهاب مباشرةً في الموعد والمكان المحددين.