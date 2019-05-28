الكهرباء توقع عقد توريد و تركيب 4 محولات بالزقازيق

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد مشروع توريد والإشراف على تركيب 4 محولات سعة 750 ميجافولت أمبير لمحطات محولات الزقازيق الجديدة، وكفر الشيخ الجديدة، جهد 500/220/66/11 كيلوفولت مع الاتحاد المكون من "شركة سيمنس مصر وسيمنس للمحولات Guangzhou الصين".

وأكدت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المشروع يهدف إلى توريد والإشراف على تركيب محولين سعة 750 ميجافولت أمبير + فازة احتياطية لمحطة محولات الزقازيق الجديدة جهد 500/220/66/11 كيلوفولت.

وبينت أنه سيجرى توريد والإشراف على تركيب محولين سعة 750 ميجافولت أمبير، وفازة احتياطية لمحطة محولات كفر الشيخ الجديدة جهد 500/220/66/11 كيلوفولت.

وأشارت إلى أنه يجرى تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 227.6 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا.