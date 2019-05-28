للمرة الأولى من نوعها أعلن الكرملين عقد قمة "روسيا - أفريقيا" في 24 أكتوبر المقبل، في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحسبما أعلن الكرملين في بيان فإن "القمة ستركز اهتماما خاصا لحالة وآفاق علاقات روسيا مع بلدان القارة الأفريقية، وتطوير التفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية".

ومن المخطط مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، بما في ذلك محاربة التحديات والتهديدات الجديدة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

القمة الأولى من نوعها من المؤكد أنها ستفتح أوجه مختلفة للتعاون بين دول القارة السمراء وبين روسيا، وحسب قول الدكتور محمد أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، فإن هذه القمة هي نتاج العلاقات القديمة الراسخة بين روسيا ودول القارة وقت أن كانت الأولى تدعم العديد من دول أفريقيا في مواجهة الاستعمار الخارجي، إلى جانب مشروعات التعاون الروسية في أفريقيا خاصة في مصر والجزائر.

وعن أوجه استفادة الجانبين من بعضهم البعض، قال أبو النور في تصريح لـ"الوطن" دول أفريقيا غنية بالثروات المعدنية الخام غير المستغلة، كالذهب والنحاس والألماظ والقصدير، وهو ما يمكن أن تستفيد منه روسيا، وعلى الجانب الأفريقي تستطيع دول القارة السمراء الاستفادة من روسيا في تسليح جيوشها، والاستفادة من التقدم التكنولوجي من روسيا بأسعار مناسبة.

وأوضح أبو النور، أن القمة تأتي في عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ما يجعل مصر على رأس دول القارة في هذه القمة ومن المهم أن تسعى مصر لاستغلال هذا الأمر لإعداد مشروعات محددة في مجال التعاون الروسي الأفريقي.

من ناحية أخرى، اعتبرت الدكتورة أماني الطويل، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن هذه القمة تأتي في إطار المحاولة الروسية للنفاذ إلى أفريقيا لتعزيز دورها في القارة.

وأضافت الطويل لـ"الوطن" أن هناك علاقات قوية بين روسيا ودول أفريقيا، منها على سبيل المثال التفاهم بينها وبين السودان للحصول على محطات إمداد بحري للسفن الروسية انطلاقا من السواحل السودانية، وهذه القمة ربما يترتب عليها قدرة بعض الدول الأفريقية متوسطة الحجم على الحركة الإقليمية بحرية بعيدا عن وطأة الولايات المتحددة الأمريكية.