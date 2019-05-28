بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين، بمحاولة ياسمين عبدالعزيز "سلمى" معرفة الهدف القادم للتنظيم الإرهابي من خلال رواية زوجها الراحل فتحي عبدالوهاب "حازم" والتي كتبها قبل وفاته.

ويهرب محمد عز "ياسر" من أعضاء التنظيم الإرهابي الذين كانوا يراقبونه، فيما يصل حازم إيهاب "سعيد" أمير التنظيم الإرهابي المؤقت للقاهرة للعثور على " ياسر".

و يخبر طبيب هند عبدالحليم "دينا" بأن الوقت قد حان لإجراء عملية زرع الكبد بعد إصابتها بتليف فيه ورفض اخبارها بأن المتبرع هو " ياسر" بناء على طلبه، ويكتشف "سعيد" أن "ياسر" في المستشفى ليطلب من رجاله مراقبته باستمرار.

وتكتشف " سلمى" مصادفة أن "ياسر" هو المتبرع بعدما رأته مصادفة في المستشفى بعد تبرعه بفص من الكبد من أجل شقيقتها، وتذهب "دينا" إلى "ياسر" في غرفته وتصارحه أثناء نومه بحقيقة مشاعرها نحوه، وبعد مغادرتها يذهب إليه "سعيد" ويخطط لإخراجه من المستشفى للذهاب به لمقر التنظيم الإرهابي.