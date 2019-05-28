أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم، عن استكمال خطة تعزيز وتطوير التعاون بين مصر والسعودية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد زيارة عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى، لمصر فى أبريل الماضى، لتعزير سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة من الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية هذا القطاع الحيوى، والاستفادة من أحدث التطبيقات والبرامج التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على مواطنى البلدين.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن وزير الاتصالات عمرو طلعت موجود حالياً فى السعودية، لبحث مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين لدعم منظومة الابتكار، ودعم وتشجيع رواد الأعمال فى مصر والسعودية، وفتح الأسواق للشركات الناشئة من الدولتين، وتطوير الحلول الرقمية لخدمة المشاريع العملاقة فى البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال تطوير القدرات البشرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير المناهج التدريبية الرقمية فى عدد من المجالات، ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والتجارب الناجحة فى بناء القدرات فى مصر والسعودية لتطوير رأس المال البشرى، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الأكاديمية.

وأضاف البيان: «من المؤكد أن يناقش الوزير، مجال رفع الوعى الرقمى بين جميع فئات المجتمع لسد الفجوة الرقمية، وخلق بيئة عمل إلكترونية وتجارية آمنة ومتنوعة بين البلدين، ورفع الوعى بفوائد التكنولوجيات الرقمية للمؤسسات فى القطاعين الربحى وغير الربحى، ونشر التوعية الرقمية».