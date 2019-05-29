تفاصيل القبض على مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة بتهمة الفساد

كشفت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، عن تفاصيل القبض على مدير المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة، بتهمة فساد وتلقى رشوة مقابل مبالغ مالية.

وقالت المصادر، إن عددا من رجال الرقابة الإدارية بالقاهرة، وصلوا إلى مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، رفقة اللواء محمد عاطف، ثم دخل فردان منهم إلى مكتب المحافظ اللواء هشام أمنة، وتوجه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ وتفتيشه، وجرى اصطحابه إلى شقته المجاورة للديوان العام، سيرا على الأقدام، وتم تفتيشها لمدة ساعة، ثم تم بعدها اصطحابه سيرا أيضا إلى سيارته وتفتيشها، ولم يخرج مدير المكتب الإعلامي بعد ذلك، إذ جرى اصطحابه إلى القاهرة للتحقيق معه.

وذكرت المصادر أن المتهم يواجه تهما تتعلق بالفساد المالي والتربح من الوظيفة، إذ كان يعتبر بمثابة الرجل الثاني داخل المحافظة بعد المحافظ، والمحرك الفعلي لجميع الأحداث داخل المحافظة، وأكدت مصادر أمنية وجود تسجيلات للمتهم على مدار شهر وفق إذن من النيابة بالتسجيل.

يُذكر أن مدير المكتب الإعلامي، كان يعمل مديرا لمكتب اللواء هشام أمنة، المحافظ الحالي للبحيرة، وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد توليه منصب المحافظ.