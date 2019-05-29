قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين في حفل الإفطار السنوي للنقابة العامة للفلاحين وتكريم الصحفيين الممييزين، إن الصحفيين الزراعيين هم أقوى أسلحة الفلاحين للدفاع عن حقوفهم وتوصيل أصواتهم وأحلامهم لمتخذي القرار، قائلا إذا كان الفلاحين هم سفينة الإنتاج فإن العلماء هم وقودها والصحفيين هم محركاتها.

وأضاف أبوصدام، في حفل الإفطار الذي نظتمه النقابه بفندق كتراكت بالهرم، أن هذه الاحتفاليه هي الأولى من نوعها لتكريم المهتمين بالشأن الزراعي، مؤكدا أن هذا حقهم، مشيدا بدور الصحفيين والإعلاميين الزراعيين في تغطية قضايا وهموم الزراعة والفلاحة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، والدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين، والدكتور إبراهيم محمد محمود نائبا عن وزير الري، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتور سامي درويش، ومحمد الشلبي، والدكتور سعيد خليل، والدكتور محمد علي، والدكتوره شكريه المراكشي.

حضر من الفلاحين الحاج محمد السهيلي رئيس قطاع الوجه البحري الحاج عبدالسلام أحمد رئيس قطاع الوجه القبلي والحاج رضا شرينه نقيب مطروح، والحاج طه المشولي نقيب المنيا والحاج عبدالكريم الحسيني نقيب الشرقيه والحاج أحمد العمدة نقيب البحر الأحمر، والحاج أحمد صبري نقيب دمياط والحاج رمضان الفخراني نقيب الإسكندرية.