علق الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح"، على شاشة "dmc" على تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر، وغرد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا: "عاش وحوش مصر، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان في ليبيا والتقى بالمشير خليفة حفتر وعاد ورجال القوات الخاصة إلى مصر وفي قبضتهم الإرهابي هشام عشماوي، ربنا ينولك يا عشماوي مصيرك من اسمك".

وفي تغريدة أخرى، قال "رضوان": "في هذه اللحظة وفي هذه الأيام المفترجة نقرأ الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، حق الشهداء لن يضيع أبدًا.. تحيا مصر".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء أمس الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها.