تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، ضد مالك مكتب استيراد وتصدير مواليد 1959، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، لتلقيه مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 6 ملايين جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والإستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وبالبحث والتحري تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها، أو استرداد أموالهم.

وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.