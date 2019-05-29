تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية، اليوم، من السيطرة على نشوب حريق داخل شقة ببرج رشيد بمدينة رشيد.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث، بورود بلاغ لمركز شرطة رشيد، بنشوب حريق داخل شقة.

وعلى الفور، انتقل الرائد بهاء الكردي، رئيس وحدة الدفاع المدني، وجرت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بمدينة رشيد بالمطبخ نتيجة تسرب غاز ملك "السيد خ س"، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.