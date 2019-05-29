بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسسلسل لآخر نفس بنجاح التنظيم الإرهابي في اختطاف محمد عز "ياسر" من المستشفى بعدما تبرع لهند عبدالحليم "دينا" بفص من الكبد، بعد إصابتها بتليف به.

ويتم استجواب ياسمين عبدالعزيز "سلمى" بخصوص مقتل خادمتها "هدى"، بعدما نجح نور محمود "باسم" في قتلها قبل أن تفصح عما تعرفه عنه، فيما تكتشف "دينا" اختطاف "ياسر" بعدما سألت عنه الممرضة فأخبرتها بما حدث معه.

وتخبر "سلمى" أحمد العوضي "أدهم" بتلقيها مكالمة من نفس الشخص المجهول الذي اختطف أولادها من قبل ويهددها باختطافهم مرة أخرى إذا لم تعطه "الهاردات"، ويطمأنها "أدهم" بأنها في حمايته. ويذهب "سليم" لشقة "أدهم" ويتشاجر معه ويضربا بعضهما لاعتقاد "سليم" بأن "أدهم" هو السبب في ابتعاد "سلمى" عنه.