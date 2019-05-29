غرس حب المسرح فى نفوس المواطنين، وضمان وصول هذا الفن إلى كل الناس، دفع فرقة «المحبظاتية» إلى تقديم عروضها المسرحية مجاناً على مسرح مركز الجيزويت الثقافى، تحت اسم «أمسية رمضانية مع فرقة المحبظاتية».

ناقشت مفاهيم مجتمعية مثل الزواج وأحلام الشباب والذكريات

أربعة عروض مسرحية فى عرض واحد هى الفكرة، التى قرّر الفريق تقديمها فى عرضه، الذى استمر ساعة، ناقش فيها مفاهيم مجتمعية بطريقة الـ«فانتازيا» الساخرة، مثل الزواج، الغرق فى الذكريات والتعامل معها، أحلام الشباب، وكان لكل عرض اسم ومخرج مختلف، أما أسماء العروض فكانت «الفأر فى المصيدة، انتفاخ، مولد الجحش، الكنبة»، ولم تعتمد فقط على التمثيل لجذب الجمهور، بل مختلف فنون الأداء مثل رقص وغناء الممثلين أنفسهم. «أى عمل فنى مش محتاج غير طاقة حب وشغف، واحنا جت لنا فكرة فى إحدى الجلسات عن الجواز والشغل وروتين الحياة، وقُلنا لازم نحول أفكارنا لكلمات، وكانت النتيجة عرض الكنبة»، كلمات شيماء فوزى مؤلف ومخرج عرض «الكنبة». وقال طوسون عبدالحميد: «عددنا 18، مش بنقدم مسرح تقليدى، إنما عروض تفاعلية مع الجمهور، فقدّمنا عروضاً فى الأحياء الشعبية والميادين العامة، واعتمادنا الأساسى بيكون على فنون تانية غير المسرح زى فنون المايم، السيرك والأكروبات، وأحياناً بنعتمد على فن الرقص المعاصر». أما مختار الدينارى، مؤلف ومخرج العرض المسرحى «الفأر فى المصيدة» فقال: «بنفرح واحنا شايفين الضحكة فى عيون الناس قدامنا».