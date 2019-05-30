أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بطلب تحريات المباحث حول واقعة المحضر 5513 لسنه 2019 إدرى، الذي حررته الطالبة "ماجدة ع. ف"، بالفرقة الثالثة قسم يوناني بكلية الآداب، ضد رئيس لجنة امتحانات بالكلية الدكتور ش. ب." مدرس بقسم الصحافة والإعلام، برفضه ذهابها إلي الحمام أثناء الامتحان، مما تسبب في تبولها لا إراديا داخل اللجنة.

وقالت الطالبة ماجدة: "إنني بعد الواقعة تقدمت بشكوي إلي الدكتور محمود الجعيدي، وكيل الكلية، وأحضرت له الشهود وهما زميلتين لي الأولي نقلتني إلي الحمام، والأخرى وصلتني إلي البيت بحالتي التي تسبب في حالة نفسية سيئة بالنسبة لي، وبكاء وانهيار مستمر، وأحضرت له ملابسي في هذا اليوم التي لا تزال كما هي بها أثناء التبول اللاإرادي والتغوط، إلا أن رئيس اللجنة رفض الاعتذار لي.

وأضافت ماجدة لـ"الوطن"، إن رئيس اللجنة لم يشعر بما أعاني به، ومن شدة التعب كان صوتي منخفض، وشرحت له ظروفي وما أشعر به من ألم 3 مرات، إلا أنه رد قائلًا: "غير مسموح لأنك لو دخلتي كله هيطلب زيك وهتبقى سوق"، مضيفة: "طلبت من المراقبة تفتيشي قبل الذهاب للحمام وبعده، إلا أن رئيس اللجنة كان في كل مرة يرفض حتي حدث ما حدث لي قبل ساعة من نهاية الامتحان، وأكملته وأنا علي هذا الحال".

وقال كريم عبد الجميد، محامي الطالبة، إن الطالبة أصيبت بأضرار نفسية رهيبة، وسنحصل على حقها، موضحًا أنه رغم تقدمنا بشكوي إلي الكلية إلا أن هذا الدكتور ظل يراقب عليها في المادة التالية، ولم يحاول أي منهم تدراك الموقف وما اصابها من أذي نفسي، ولم يتعذروا لها.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة وتقدم الطالبة بشكوى تم إحالة الدكتور "ش. ب." مدرس بقسم الصحافة والإعلام، للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة والكنترول على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني بعد الواقعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن من حق أي طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيًا.

وأوضح، أن الجامعة تعمل على تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات طبقا لنصوص قانون تنظيم الجامعات، بما يضمن الحقوق والحفاظ على كرامة الطالب أثناء إجراء الامتحانات.

وقال الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، إنه يوجد انطباع لدي الأساتذة أن من يطلب الذهاب للحمام يريد أن يغش، مؤكدًا أن ما حدث تصرف خطأ من الدكتور، ولكنه غير مقصود، ولا يوجد بينه وبين الطالبة أي موقف سابق، ولا يعلم بظروفها الصحية.