بسبب الصيام.. عنصرية وضرب لمصرية في إيطاليا وقنصلية ميلانو: حادث فردي

الصدمة وخيبة الأمل، تلك المشاعر التي سيطرت على الشابة العشرينية التي قررت تقضية إجازة قصيرة مع خالتها التي تعيش في إيطاليا منذ 20 عامًا، لتطأ قدماها الأرض الأوروبية لأول مرة منذ يومين فقط بعد مشاركتها في إحدى مسابقات الشركات العالمية بفرنسا وذهبت بالقطار إلى إيطاليا لتصطدم في يومها الأول بـ"حادث عنصري" انتهى بذهابها برفقة خالتها إلى المستشفى.

آية هاني، شابة مصرية ولدت في مدينة دبي الإماراتية، وتخرجت في الجامعة الأمريكية هناك، قررت في زيارتها الأولى لأوربا أن تزور مدينة من ضواحي ميلانو وتدعى "كومو"، ورافقتها خالتها التي ترتدي الحجاب، توجهن إلى مطعم لتحتسي الشراب، حيث تناولت وجبة الإفطار هذا اليوم لظروف السفر بينما كانت خالتها على صيامها، لتسرد "آية"، لـ"الوطن"، بداية الواقعة التي وصفتها بـ"العنصرية" حينما استقبلتهم النادلة، والتي اكتشفن فيما بعد أنها من أصحاب المكان، بجفاء ثم أصرت على طلب طعام وليس مشروب فقط لتطلب آية وجبة.

وحينما ارتأت الغضب على ملامح النادلة قررت فهم السبب لتخبرها بأن السبب أنها طلبت وجبة واحدة بينما هما اثنتين، لتصف آية السيدة بأنها كانت غاضبة وصوتها عالي وحينما أخبرتها آية بإلغاء الطلب لأن خالتها صائمة ونهضا للمغادرة تفاجئن بهجوم السيدة الإيطالية عليهن بـ"السباب" ومن بين ما قالته "مسلمين إرهابيين"، لتصفها آية بـ"العنصرية" وتوجهن للمغادرة حتى تعرض لهن "شيف" يعمل بالمطعم.

"أبو سريع": يعيش 150 ألف مصري بميلانو وضواحيها لم يتعرضون للعنصرية وسنتابع الإجراءات الرسمية

وتطور الأمر إلى "عنف جسدي" حسب تصريحات الشابة المصرية لـ"الوطن"، وكان ذلك أمام الزوار، الأمر الذي دفهم في الطريق العام، لتقول آية إنه من حسن الحظ أنه لم تكن تمر سيارات وإلا كانت إصابتهن ستكون بالغة وأصيبت خالتها بصدمة وانهيار عصبي وبدأت في الصراخ وطلب المساعدة حتى وصلت الشرطة، واستدعت سيارة الإسعاف التي نقلت خالتها إلى المستشفى، لتستكمل بأن الممرضات في المشفى لم يكونوا أفضل حالا في التعامل معهن من النادلة ورفضوا تقديم تقرير طبي عن حالة خالتها حتى يتمكن من تقديمه إلى الشرطة كإثبات حالة.

"القهر" إلى جانب الصدة والخيبة، مشاعر تملكت من "آية" والتي شاركت رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما حدث معها، حتى فوجئت بتواصل إيهاب أبوسريع قنصل مصر في ميلانو، معها، وأكد لها أنه لن يترك حقهن، لتغادر "آية" بعدها ميلانو على أن تعود في الغد لتحرير محضر واستكمال الإجراءات ثم تتجه إلى السفارة المصرية هناك، لتؤكد بأنها لم تتعرض لحادث مشابه على مدار الأيام التالية.

وقال إيهاب أبوسريع قنصل مصر في ميلانو، لـ"الوطن"، إنه منذ علمه بالحادث توصل إلى رقم آية وخالتها وهاتفهن على الفور، وبينهما تواصل حتى اليوم، ليوجه لهم النصيحة بتحرير محضر خاصة أن هناك شهود وتتابع القنصيلة بعد ذلك الإجراءات مع الشرطة، كما تخاطب الشرطة بمنطقة المطعم في بلدة كومو لمعرفة ما حدث خاصة وأنهم حضروا للوقوف على المعلومات وشهادة الشهود، كما أن التطاول على سيدة في القانون الأوروبي جرم كبير.

وأضاف أبو سريع، أن تلك الحادثة تعد فردية، لأن ميلانو بضواحيها يسكنها نحو 150 ألف مصري ومنهم سيدات ترتدي الحجاب دون أزمة تذكر، ولكن حظهم العثر أوقعهم مع الرجل والسيدة المعتدين، خاصة وأن خالتها تعيش بإيطاليا منذ 20 عامًا وأخبرته بأنها لم تتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، كما أخبرته "آية" بعد مرور هذا الموقف والتعامل مع إيطاليين مختلفين قالت إنهم أناس "لطاف جدا" ولم تر منهم عنصرية غير من السيدة التي قابلتها في أول الزيارة، مشيرًا إلى أن علاقات جيدة جدا تربط الشعبين المصري والإيطالي.