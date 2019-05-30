بالصور| "نور الدين" يودع جثمان مدير الأمن بمطار أسيوط العسكري

ودع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ يرافقه اللواء أركان حرب أيمن نعيم رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، جثمان الفقيد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، بمطار أسيوط العسكري لتقله طائرة حربية إلى مسقط رأسه بمحافظة الغربية ليشيع جثمانه في جنازة عسكرية إلى مثواه الأخير، مقدما التعازي لـ "مصطفى شكر" شقيق الفقيد الراحل وأفراد أسرته.

رافق المحافظ اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسامة جاد مدير فرع الرقابة الإدارية بأسيوط، واللواء حاتم رياض رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط، واللواء أشرف عبد الله مدير فرع الأمن العام لوسط الصعيد، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بأسيوط، والعميد طارق مصطفى وكيل فرع الأمن الوطني بأسيوط، والعقيد دكتور أحمد قدري أبوحسين بقطاع الأمن الوطني والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة.

جاء ذلك عقب أداء صلاة الجنازة على الفقيد الراحل بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط وتلقي التعازي من جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وضباط وجنود مديرية أمن أسيوط والمنطقة الجنوبية العسكرية وبحضور محافظا المنيا وسوهاج وشقيق الفقيد الراحل وجميع أفراد أسرته.