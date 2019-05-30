واصل سعر صرف الدولار تراجعاته أمام الجنيه المصري، وفقد سعر العملة الخضراء بتعاملات اليوم نحو 5 قروش في المتوسط، ليصل إجمالي ما فقده الدولار خلال 12 يوما 23 قرشا.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصرى (أكبر بنك حكومي) نحو 16.75جنيه للشراء و16.85جنيه للبيع، مقابل 16.98جنيه للشراء، و17.08 جنيه للبيع في تعاملات الأحد قبل الماضي.

ويشهد سعر صرف الدولار سلسلة من التراجعات على مدار الأسابيع الماضية، وحقق تراجعات متتالية بشكل يومي تقريباً على مدار الأسبوع فيما عدا أمس الأربعاء الذي شهد الدولار فيه استقرارا سعريا.

ويعود تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه عادة إلى توافر العملة الأجنبية لدى البنوك، وتخضع هذه التعاملات إلى قواعد العرض والطلب في السوق بين البنوك، وكلما زادت حصيلة البنك من العملة الأجنبية وتراجع الطلب على العملة أدى ذلك إلى تراجع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه.

ويعتبر الطلب على الاستيراد أحد أكبر العوامل المحركة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تعتمد الدولة على الاستيراد بنسبة كبيرة لتلبية احتياجاتها من الخارج، وسط وفورات دولارية عززت من المعروض الدولاري مقابل تراجع الطلب على الاستيراد.

وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن من أسباب تراجع أسعار الدولار في مصر في الآونة الأخيرة، زيادة المعروض وقلة الطلب، لافتا إلى أن هناك مؤشر لوجود فائض لدى مصر من الدولار.

وأشار إلى أن تراجع الدولار انعكس سلبا على التصدير وقدراتنا التنافسية في الأسواق العالمية وأن السوق المصري متشبع من السلع والمنتجات نتيجة انكماش القدرة الشرائية للمستهلكين.

جاء ذلك، فيما تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، بمقدار جنيهين، عقب استقرار دام 4 أيام، إذ سجّل عيار 24 سعر 686 جنيها، في مقابل 688 جنيهًا أمس. وسجّل عيار 21 نحو 600 جنيها، فيما وصل سعر العيار 18 إلى 518 جنيها، في مقابل 514 جنيهًا أمس، وبيع الجنيه الذهب بـ4 آلاف و800 جنيه.